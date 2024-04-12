Один из перекрестков перекроют в Алматы

В Алматы из-за ремонтных работ перекроют перекресток в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 апреля сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 23:00 13 апреля до 11:00 14 апреля в Ауэзовском районе Алматы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции кабельных линий, пролегающих под проезжей частью, будет ограничен проезд для автотранспорта по проспекту Алтынсарина в районе пересечения с улицей Куанышбаева в обоих направлениях", – сообщили в ТОО.

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного перекрестка.

9 апреля алматинцы сняли видео, на котором асфальт укладывали во время ливня. Позже подрядчик извинился.

