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Один из перекрестков перекроют в Алматы

Алматы, перекрытие перекрестка, Алтынсарина, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:21 Фото: акимат Алматы
В Алматы из-за ремонтных работ перекроют перекресток в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 апреля сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 23:00 13 апреля до 11:00 14 апреля в Ауэзовском районе Алматы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции кабельных линий, пролегающих под проезжей частью, будет ограничен проезд для автотранспорта по проспекту Алтынсарина в районе пересечения с улицей Куанышбаева в обоих направлениях", – сообщили в ТОО.

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного перекрестка.

9 апреля алматинцы сняли видео, на котором асфальт укладывали во время ливня. Позже подрядчик извинился

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