Около 50 рейсов в неделю из Атырау добавили авиакомпании Казахстана
С 9 по 12 апреля авиакомпаниями Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость – 3069 кресел).
"Достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля т.г. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпании".Пресс-служба КГА
Также сообщается, что казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны.
Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.
Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.
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