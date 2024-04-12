Около 50 рейсов в неделю из Атырау добавили авиакомпании Казахстана

К имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. Увеличена провозная емкость на 72% (с 12 756 кресел до 21 958 кресел), сообщает Zakon.kz.

С 9 по 12 апреля авиакомпаниями Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость – 3069 кресел).



"Достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля т.г. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпании". Пресс-служба КГА

Также сообщается, что казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны.

Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.

Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.

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