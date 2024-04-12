Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около 50 рейсов в неделю из Атырау добавили авиакомпании Казахстана

увеличены авиарейсы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 22:25 Фото: pixabay
К имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. Увеличена провозная емкость на 72% (с 12 756 кресел до 21 958 кресел), сообщает Zakon.kz.

С 9 по 12 апреля авиакомпаниями Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость – 3069 кресел).

"Достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля т.г. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпании".Пресс-служба КГА

Также сообщается, что казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны.

Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.

Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

Читайте также

акция
Акция "Обменяй мусор на кофе/снэк" стартует в Алматы с 15 апреля
паводки
Режим ЧС объявлен еще в одном районе Акмолинской области
проверка дамбы в Астане
Эксперты оценили возможность затопления защитной дамбы Астаны
Елена Беляева
КГА Актау Алматы Атырау Атырауская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: