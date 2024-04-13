Паводки в СКО: сотрудники МЧС и энергетики борются со стихией и отключением воды

Коммунальные службы Петропавловска продолжают работы по восстановлению энергии в городе при нормализации погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Жители Петропавловска остались без электроэнергии. В условиях паводка, шквального ветра и масштабного ледохода были повреждены железобетонные опоры. В городе временно отключена насосная станция, наблюдаются перебои с питьевой водой.



На протяжении более чем 10 часов аварийно-спасательные бригады пытались восстановить электроснабжение. Были задействованы 30 сотрудников и 6 единиц техники. Устранение неполадок осложнялось бурным потоком воды и движущимися в нем массивными льдинами. Для сохранения жизни спасателей и сотрудников коммунальных служб работы были временно приостановлены.









"При нормализации погодных условий аварийно-восстановительные работы будут продолжены, жители обеспечены всем необходимым", – сообщили в акимате.

Фото: акимат СКО

12 апреля аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.