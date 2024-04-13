Грозы и град обещают алматинцам в ближайшие дни

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидаются обильные осадки с градом и сильным ветром.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев сообщил, что в период с 13 по 19 апреля жителей и гостей южной столицы в отдельные дни ждет гроза с градом, сопровождающаяся порывами ветра до 15 м/с. Но к концу следующей недели дожди прекратятся.

13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

14 апреля: переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

15 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

16 апреля: пасмурно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

17 апреля: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на большей территории Казахстана.