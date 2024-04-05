Шквал, дожди и град: прогноз погоды в Алматы на неделю

"Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в южной столице ожидаются сильные осадки, град и шквалистый ветер.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал, какая погода будет в городе в период с 6 по 12 апреля. По данным метеорологов, при грозе порывы ветра будут достигать 25 м/с, при этом максимальная температура воздуха днем составит +22°С, а в ночное время – +11°С.

6 апреля: переменная облачность, днем – дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

7 апреля: переменная облачность, ночью и утром – дождь, временами сильный, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

9 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +15+17°С.

10 апреля: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

11 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза, шквал. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

12 апреля: облачно, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что похолодание и сильные дожди придут в Казахстан.