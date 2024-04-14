Берегоукрепительные работы в двух районах Атырауской области близятся к завершению

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в Махамбетском районе существующие 54 км дамб укреплены, в Индере возведено 21,5 км дамб, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в районе круглосуточно проводятся противопаводковые мероприятия. Отмечается, что общая протяженность водозащитных дамб населенных пунктов на территории района составляет 80 км.

"В настоящее время из общего количества требующих укрепления дамб – 64 км, укреплены 54 км. Укрепление остальной части продолжается. Кроме того, в Махамбетском районе также запланировано строительство новой дамбы протяженностью 19,3 км, в настоящее время уже завершено 15,2 км". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Сообщается, что в работах задействованы 250 сотрудников учреждений, 3500 волонтеров, 331 военнослужащий и 226 единиц техники.

Кроме того, противопаводковые мероприятия продолжаются круглосуточно и в Индерском районе. По состоянию на 14 апреля с целью укрепления берега были построены дамбы протяженностью 21,5 км.

"В берегоукрепительных работах задействовано 84 единицы техники, трудятся 480 работников учреждений и сельских граждан и 350 военнослужащих. Стоит отметить, что по Индерскому району в опасную зону входят населенные пункты Жарсуат и Курылыс. На этой территории расположено 10 500 метров защитных дамб". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Также поднимаются дамбы поселков Индербор, Елтай, Есбол, Көктоғай, Бөдене, Өрлік и Ынтымақ, где есть вероятность затопления.





Ранее сообщалось, что более 100 километров защитных дамб построили за шесть дней в Атырау.