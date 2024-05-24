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Оперштаб по ЧС Атырауской области разослал срочное сообщение

Оперштаб по ЧС Атырауской области разослал срочное сообщение, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 14:31 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупредил о частичном закрытии трассы Атырау – Индер, сообщает Zakon.kz.

Срочное сообщение было разослано сегодня, 24 мая 2024 года.

"В связи с усилением напора паводковых вод на въезде в Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау – Индер для всех видов транспорта. В качестве альтернативного маршрута для поездки из Уральска, Индерского, Махамбетского районов в Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет – село Хамит Ергалиев (Исатайский район) – трассы Атырау – Астрахань".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Также в оперштабе напомнили, что трасса Атырау – Уральск закрыта на 71 км и в районе села Сарайшык.

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Ранее сообщалось, что в Атырауской области прорвало защитную дамбу. Ситуацию спасает наличие второго сооружения.

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