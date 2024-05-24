Оперштаб по ЧС Атырауской области разослал срочное сообщение

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупредил о частичном закрытии трассы Атырау – Индер, сообщает Zakon.kz.

Срочное сообщение было разослано сегодня, 24 мая 2024 года.

"В связи с усилением напора паводковых вод на въезде в Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау – Индер для всех видов транспорта. В качестве альтернативного маршрута для поездки из Уральска, Индерского, Махамбетского районов в Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет – село Хамит Ергалиев (Исатайский район) – трассы Атырау – Астрахань". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Также в оперштабе напомнили, что трасса Атырау – Уральск закрыта на 71 км и в районе села Сарайшык.

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