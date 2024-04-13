Более 100 километров защитных дамб построили за шесть дней в Атырау

В Атырау активно укрепляют берег в связи с подъемом реки Жайык (Урал) и увеличенного водосброса из Ириклинского водохранилища. Всего за шесть дней уложено 101,2 км берегоукрепительных дамб из запланированных 215,1 км, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, изначально планировалось построить 105 км заградительных сооружений.

"Активно ведется углубление и расширение канала Соколок, который находится в пригороде Атырау и является важной артерией между рекой Жайык и Каспийским морем – его протяженность составляет 24 км. Идут работы по расширению канала, а оставшийся грунт используется для усиления валов. Помимо этого, ведется строительство дополнительного канала рядом с действующим каналом Соколок. При переливе воды из канала Соколок второй канал будет резервным гидротехническим сооружением для перелива. На данный момент завершены работы на 12 км", – говорится в сообщении.

Только по городу Атырау на возведении берегоукрепительных дамб задействовано порядка 1 тыс. единиц различной спецтехники, 3,2 тыс. работников различных организаций и более 3,5 тыс. волонтеров.

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Кроме того, 350 человек от четырех местных компаний, 50-80 местных жителей и волонтеров, а также свыше 70 единиц различной спецтехники уже укрепляют берег канала Черная речка. Его протяженность составляет более 35 км – от трассы Атырау – Уральск до Еркинкалинского сельского округа.

"Этот канал имеет особое значение для реки Жайык, так как является одним из его ответвлений. Здесь ведутся работы по укреплению имеющихся дамб (дополнительно поднимаются на 1,5-2 м), очистке русла, мостовых проходов и шлюзов. Кроме того, за последние годы владельцы крестьянских хозяйств из труб и грунта уложили переходы через канал, которые сейчас вскрываются для улучшения прохода воды", – отметили в штабе.

Уточняется, что задействованные компании планируют отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут укреплять критические участки.

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

В целом весь город с прилегающими сельскими округами поделен на 107 участков, за каждым из которых закреплен ответственный, а информация о проделанной работе обновляется ежедневно.

"Для подготовки к паводкам мобилизованы подразделения Национальной гвардии МВД, Министерства обороны, направляется техника из других регионов, мобилизованы силы и средства крупных нефтяных компаний региона. Кроме того, в рамках исполнения поручения главы государства активное участие принимают местные субъекты предпринимательства", – резюмируется в сообщении.

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

