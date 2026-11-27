Угрозу подтоплений объявили в Алматы и Алматинской области из-за сильных осадков. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на заявление государственного учреждения (ГУ) "Казселезащита".

Так, по данным синоптиков "Казгидромета", с 27 по 29 ноября 2026 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются сильные дожди и снегопады. Из-за осадков возможны склоновый сток и повышение уровня воды в реках.

При этом возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Примечание от специалистов "Казселезащиты":

"При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек".

26 ноября 2026 года в акимате Алматы сообщали, что мегаполис готовится к непогоде. Метеорологи рассказали, что дожди закончатся в городе лишь к вечеру 27 ноября.