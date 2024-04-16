Предприятие по производству сельскохозяйственного оборудования презентовали в колледже Акмолинской области

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, директор ТОО "Полымя" Республики Беларусь Вячеслав Стацурин, представители акимата сельского округа села Красный Яр, депутаты городского маслихата, педагоги и студенты колледжа.

Как проинформировали в управлении образования, на оптоволоконном лазерном металлорежущем станке мастера производственного обучения и студенты будут выполнять разработку деталей в сфере трехмерного пространства, а также раскрой металла, проводить съем деталей после обработки, определять режимы и писать программы для изготовления деталей.

Учитывая положительные условия, создаваемые государством для акмолинских аграриев в ожидаемом сезоне, появление производства сельскохозяйственного оборудования поспособствует комплексному развитию сельского хозяйства в Акмолинской области.





Напомним, что глава государства поручил выделить из местных бюджетов 100 млрд тенге на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на проведение весенне-полевых и уборочных работ.





Сообщается, что в Акмолинской области поручено изыскать дополнительно 20 млрд тенге, на сессии областного маслихата предложено выделить первые 5 млрд тенге. К тому же, поручено выделить дополнительно 815 млн тенге на субсидирование процентной ставки по кредитам малого и среднего бизнеса. Таким образом, бюджет области оптимизирован на 8,7 млрд тенге.