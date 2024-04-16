Предприятие по производству сельскохозяйственного оборудования презентовали в колледже Акмолинской области
Фото: управление образования Акмолинской области
На базе многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр возле Кокшетау усилиями управления образования Акмолинской области совместно с ТОО "Team-Agro" открыто общее предприятие по разработке, изготовлению и сборке элеваторного оборудования.
В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, директор ТОО "Полымя" Республики Беларусь Вячеслав Стацурин, представители акимата сельского округа села Красный Яр, депутаты городского маслихата, педагоги и студенты колледжа.
Фото: управление образования Акмолинской области
Как проинформировали в управлении образования, на оптоволоконном лазерном металлорежущем станке мастера производственного обучения и студенты будут выполнять разработку деталей в сфере трехмерного пространства, а также раскрой металла, проводить съем деталей после обработки, определять режимы и писать программы для изготовления деталей.
"Сотрудничество с данным предприятием позволит мастерам производственного обучения освоить практические навыки работы в условиях производства элеваторного, зерносушильного и иного оборудования, расширит возможности колледжа при подготовке студентов по квалификациям: слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, кроме того, обучит студентов по специальности "Вычислительная техника и информационные сети" программированию в программах "Компас-3D", Аuto-CAD, Аutodesk invеntor, SolidWorks", – отметила директор колледжа Сайран Сейткалиева.
Учитывая положительные условия, создаваемые государством для акмолинских аграриев в ожидаемом сезоне, появление производства сельскохозяйственного оборудования поспособствует комплексному развитию сельского хозяйства в Акмолинской области.
Напомним, что глава государства поручил выделить из местных бюджетов 100 млрд тенге на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
Сообщается, что в Акмолинской области поручено изыскать дополнительно 20 млрд тенге, на сессии областного маслихата предложено выделить первые 5 млрд тенге. К тому же, поручено выделить дополнительно 815 млн тенге на субсидирование процентной ставки по кредитам малого и среднего бизнеса. Таким образом, бюджет области оптимизирован на 8,7 млрд тенге.
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