Жительница Костаная Токаеву: Когда мы почувствовали поддержку, мы поверили в вас

Жительница села Алтынсарин Костанайского района Гульжаухар Тулегенова рассказала президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что во время паводков общественность проявила солидарность и сплоченность, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала Акорда.

"Я хотела бы выразить слова благодарности. Эти паводки нас еще больше сплотили. Потому что в первые минуты мы немного растерялись перед большой водой. Но потом мы собрались и начали помогать своим соседям. Тут молодежь вышла, волонтеры приехали. Кроме этого, соседи начали друг другу помогать. И знаете, когда мы почувствовали поддержку государства, предпринимателей, просто неравнодушных людей, они помогали нам всем чем могли. И мы тогда воспряли духом, нам стало намного легче. Вы знаете, мы поверили и в вас, и в наше государство, и вообще в наш Казахстан", – сказала женщина.

Отдельную благодарность она выразила местному участковому.

"Хотелось бы сказать спасибо нашему участковому, который и день, и ночь был рядом с нами, поддерживал порядок в селе, поддерживал нас. И вам, от имени нашего села, от жителей нашего села Костанайской района, а также всего Казахстана хотелось бы выразить вам большую благодарность, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Спасибо за то, что приехали и лично встретились с нами. Мы теперь верим, что у нас все будет еще лучше". Гульжаухар Тулегенова





Ранее сообщалось, что после посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Затем он встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайском районе.

