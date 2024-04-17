Антикор: Мониторинг спецЦОНов увеличил бюджет на 80 млрд тенге

По результатам антикоррупционного мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 миллиарда тенге. Об этом Zakon.kz 17 апреля 2024 года заявили в Антикоррупционной службе.

В распространяемом сообщении сказано, что выявлены коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.

"Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта была коррупционно уязвима, где недобросовестными сотрудниками вносились недостоверные данные и выдавались поддельные документы". Пресс-служба Антикора

Также отмечено, что за три года Агентством расследовалось 23 уголовных дела. Свыше трех тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений.

Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована.

Запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции.

Кроме того, упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.

"В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин, в 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин. В результате исключения указанных рисков в прошлом году поступление в бюджет увеличилось в 9 раз". Пресс-служба Антикора

Специалисты уточнили, что выявлены серьезные коррупционные риски в процессе выдачи водительских удостоверений путем подмены лиц и результатов экзаменов посредством удаленного доступа к компьютерам.

"На сегодняшний день Агентством организовано проведение общественного мониторинга процедур получения водительских удостоверений и регистрации транспорта. К этой работе привлечены антикоррупционные волонтеры". Пресс-служба Антикора

Представители ведомства напомнили, что в декабре 2023 года внесены важные поправки в законодательство, касающиеся отнесения работников ЦОНов к субъектам коррупции. Данные изменения вступят в силу с января 2025 года.

Поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников и защиту прав граждан.

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В марте 2024 года стало известно, что 59 сотрудников спецЦОНов и госорганов подозревают в автомобильном мошенничестве.