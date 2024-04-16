Токаев поблагодарил всех граждан, вовлеченных в борьбу с природной стихией
Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией.
Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких проинформировала главу государства об открытии в каждом районе пунктов приема гуманитарной помощи.
Руководитель фронт-офиса волонтеров Birgemiz Анастасия Волкова сообщила о создании оперативного штаба волонтеров быстрого реагирования. Штаб проводит обучение и координацию работы более 2500 волонтеров.
Генеральный директор АО "Севказэнерго" Анатолий Казановский рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 млн тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередачи.
Как сообщил руководитель ТОО "Кызылжар жолдары" Асхат Жолдаспаев, компания принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин.
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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. После облета подтопленных территорий СКО глава государства встретился с жителями, эвакуированными из-за наводнения.
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При осмотре Петропавловского гидроузла аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов доложил президенту, что паводки в регионе образовались из-за талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области.
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