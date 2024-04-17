Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:42 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации. Об этом 17 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Цифровые инструменты для поддержки отечественных товаропроизводителей разработаны по поручению премьер-министра.

В частности, разработанные системы позволяют отслеживать работу каждого производственного предприятия, в режиме онлайн выявлять факты ущемления их интересов со стороны государственных органов.

Цель – дать дополнительный импульс развитию казахстанского производства для снижения доли импорта на рынке страны.

С учетом текущей паводковой ситуации в ряде регионов Казахстана был рассмотрен прототип системы моделирования паводков и прогнозирования наполнения водохранилищ. В рамках разработки прототипа были созданы алгоритмы для моделирования и расчета водостока, проведены пилотные испытания на нескольких участках рек. Цифровой инструмент позволит проводить расчеты зарегулированного и нерегулируемого водостока, а также отображать на карте зоны подтопления при заданном уровне воды.

По итогам экспертных обсуждений представленных цифровых решений глава правительства Олжас Бектенов одобрил проекты и поручил в пилотном режиме начать внедрение.

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:42

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки запустить сервис по приему заявок на возмещение ущерба от паводков, а также вести учет и контроль выполнения противопаводковых мероприятий в онлайн-формате посредством имеющихся камер видеонаблюдения.

"Глава государства в своем Послании поставил стратегически важную задачу – превратить Казахстан в IT-страну. Для правильных управленческих решений нужно владеть качественной оперативной информацией и использовать новые технологии. Необходимо масштабировать предложенные подходы по другим отраслям экономики. Все инструменты и сведения имеются. Нужно правильно выстроить обмен данными и интеграцию систем", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поручено обеспечить своевременное обновление данных и форсированное внедрение цифровых инструментов во все сферы жизнедеятельности.

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:42

Фото: primeminister.kz

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

Читайте также

Более 45 млн тенге незаконно потратили из бюджета в Актобе
Более 45 млн тенге незаконно потратили из бюджета в Актобе на восстановление дорожных разметок
Уголовное дело в отношении Даны Орманбай
Уголовное дело завели в отношении известной казахстанки из-за угроз и оскорблений
Сотрудник спецЦОНа обманул государство на три млрд тенге
Сотрудник спецЦОНа обманул государство на три миллиарда тенге
Динара Халдарова
МЦРИАП Олжас Бектенов Правительство РК Мусин Багдат Бектенов Олжас Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: