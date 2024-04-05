Президент дал поручения премьеру по ситуации с паводками в стране

Премьер-министр Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства Касым-Жомарта Токаева о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по ее стабилизации. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства, передает Zakon.kz.

Отмечается, что по поручению президента 5 апреля Олжас Бектенов посетил Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов.



"По поручению премьер-министра вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба Канат Бозумбаев направляется в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов – в Костанайскую область. Задача – координация работы на местах по стабилизации паводковой ситуации", – говорится в сообщении.

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. О том, что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, можно прочитать здесь.





