Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент дал поручения премьеру по ситуации с паводками в стране

Президент дал поручения премьеру по ситуации с паводками в стране, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 20:51 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства Касым-Жомарта Токаева о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по ее стабилизации. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства, передает Zakon.kz.

Отмечается, что по поручению президента 5 апреля Олжас Бектенов посетил Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов.

"По поручению премьер-министра вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба Канат Бозумбаев направляется в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов – в Костанайскую область. Задача – координация работы на местах по стабилизации паводковой ситуации", – говорится в сообщении.

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. О том, что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, можно прочитать здесь.


Читайте также

Пик паводка пройден: аким Карагандинской области сделал важное заявление
Пик паводка пройден: аким Карагандинской области сделал важное заявление
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались с друг другом в аэропорту Ургенча
Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались друг с другом в аэропорту Ургенча
Жителей города Кульсары Актюбинской области эвакуируют в Атырау из-за угрозы подтопления
Потоп в Кульсары: свыше 2000 жителей эвакуировали на поезде в Атырау
Диана Абдуллаева
Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан Бектенов Олжас Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: