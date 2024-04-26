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Два моста стали непригодны для езды после паводков в Актюбинской области

Два моста в Актюбинской области просели, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:00 Фото: pixabay
В Актюбинской области из-за паводков два моста практически пришли в негодность. Жители переходят их пешком, для машин проезда нет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель филиала "КазАвтоЖола" Айбол Данагул, возле Эмбы, на мосту через Жем во время паводка просела подпора. Машины там ездить не могут, они добираются в Эмбу через Жанажол, проезжают около 160 км вместо 92, пишет Диапазон.

Этому мосту 47 лет, он уже старый, поэтому рядом будут строить новый.

Нет проезда и по мосту через реку Уил. Там тоже просела опора. Жители переправляются через реку на лодках или на понтоне, переходят по мосту пешком. До переправы построили километр временной дороги, будут строить объездную. Мост через Уил обследовали.

"Его будут ремонтировать, работы завершат в этом году", – рассказал руководитель отдела Управления пассажирского транспорта и автодорог Бекболат Нурашев.

Всего из-за потока талой воды в области произошло 15 случаев перелива на республиканских и областных дорогах. Почти везде, дождавшись схода воды, дороги отремонтировали.

"На трассе Шубаркудук – Уил – Соль-Илецк за Жиренкопой в Кобдинском районе до сих пор стоит вода и движение закрыто. Жители пользуются объездной дорогой. После спада воды все приведут в порядок, откроют движение. Также пока ограничено движение на трассе Актобе – Болгарка – Шубаркудук между Ащысаем и Шыгырлы в Темирском районе. Там ездят только легковые машины, для грузовых движение закрыто. Дорогу отремонтируют до 1 мая", – рассказал Бекболат Нурашев.

14 апреля сообщалось, что в Актюбинской области начали выплачивать компенсации ущерба пострадавшим от паводка.

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