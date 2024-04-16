Бурные реки: как казахстанцы помогают друг другу во время наводнения

В ЗКО готовятся к пику паводков. В селах СКО эвакуируют жителей и животных, а в ВКО проводят процесс вскрытия рек. Тем временем спасатели и казахстанцы продолжают объединяться и организовывать круглосуточную работу по откачке воды, берегоукреплению, эвакуации и подвозу гуманитарной помощи.

Ежедневно количество задействованных в противопаводковых работах людей становится все больше. К борьбе со стихией подключаются как местные жители, так и иностранцы. Со всех регионов страны в зоны наводнений продолжают отправлять спецтехнику, спасательные группировки и гуманитарную помощь. Zakon.kz собрал самые трогательные ролики в соцсетях, которые поднимают дух казахстанцев в такое сложное время.

Отметим, что в восьми регионах страны действует режим ЧС. Это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, а также Улытауская области.

Несмотря на неуправляемую стихию спасатели, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры продолжают берегоукрепительные работы. Мешкотару с инертным материалом в круглосуточном режиме расставляют вдоль русел рек. За несколько дней люди построили многокилометровые ограждения от наступающей большой воды. Местные жители шлют слова благодарности героям нашего времени.

На 10:00 службами гражданской защиты спасены 113 693 человек, в том числе 39 922 ребенка. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных, вернулись домой 13 543 человек.

Не остаются в стороне и казахстанские спортсмены. Они продолжают собирать мешки с инертными материалами и строить дамбы. Чтобы остановить разлив рек на территорию жилых домов, мешкотру грузят на спецтехнику и оперативно возводят насыпные препятствия вдоль рек. Спортсмены отмечают, что работа идет слаженно и каждый старается помочь, чтобы ускорить работу.

"Пацаны красавчики, сами закидывают нам мешки на плечо. Пока ноги идут, глаза видят, сами будем бороться со стихией", – говорит спортсмен.

Слова благодарности от казахстанцев сейчас адресуют и иностранцам, которые пришли на помощь. В соцсетях стало популярным трогательное видео, где афроамериканец помогает собирать мешкотару для берегоукрепительных работ. Пользователи сети пишут в комментариях: "Почему у меня слезы?... Спасибо всем за поддержку! Мой родной Казахстан!", "Держитесь мои родные, держись, мой любимый город", "Мiнi нағыз адамгершілік көмектесу" – "Вот она, настоящая человеческая поддержка".

Практические все регионы задействованы в помощи друг другу. Вместе с тем из Актау отправили машины с гуманитарной помощью в Актюбинскую область. Для поднятия духа жителей автовладельцы закрепили флаг Казахстана на транспорт, тем самым символично подчеркнув, что мы вместе справимся с любой бедой. Отметим, что с первых дней масштабного наводнения в Казахстане гуманитарная помощь поступает как с ближайших регионов, так и из соседних стран. К примеру, в эти дни Кыргызстан отправил дополнительно еще 150 тонн гуманитарного груза для пострадавших от паводков.

А в Атырауской области на помощь прибыли 300 военнослужащих бригады морской пехоты. Чтобы оперативно попасть в зону подтопления, они отправились комбинированным способом – на железной дороге и своим ходом на военной технике. Молодые бойцы задействованы в эвакуации жителей и в Кульсары в работах по восстановлению дамбы и укладке мешков по периметру.

"Перед нами стоит важное задание. В связи с масштабными паводками в стране помочь местным жителям и всем, кто пострадал от паводков в зонах наводнения. Это наш гражданский долг", – сказал командир.

На борьбу с сильнейшим паводком вышли и пенсионеры. Так, пожилой мужчина крановщик помог в течение получаса решить проблему и лично открыл шлюз на искусственном водохранилище, где уровень воды стремительно поднимался. За долгие годы работы мужчина впервые увидел водоем переполненным. В соцсетях под постом пишут такие комментарии:

Огромное спасибо! Низкий поклон! Берегите мудрых, пожилых людей!

Герой!

Поклон старой гвардии.