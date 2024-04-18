Сброс воды из крупного российского водохранилища отражается на Казахстане

В реке Кигач в Атырауской области растет уровень воды, причиной назвали сбросы воды из Волгоградского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

В штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что по состоянию на 8:00 18 апреля за прошедшие сутки на гидропосту река Кигач – село Шортанбай наблюдается повышение уровня воды на 8 см, общий уровень находится на отметке 201 см.

"Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды из Волгоградского водохранилища. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка за счет добегания увеличенных сбросов через гидроузел Волжского ГЭС", – говорится в распространенном сообщении.

Сброс из Волжской ГЭС на 18 апреля составляет 14 260 м³/с. В усиленном режиме Волжская ГЭС будет работать до 27 апреля.

В реке Урал в регионе тоже продолжился подъем уровня воды и пока не прогнозируют стабилизацию.