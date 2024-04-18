"Белый" реестр игорных компаний и никаких ЦУС: бизнес обсуждает поправки в законопроект

15 апреля в Мажилисе в ходе экспертной встречи состоялась любопытная дискуссия по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент Саморегулируемой организации букмекеров (СРО) РК Рауан Кенжалин, в этой сфере главная проблема для государства – это "офшорные" иностранные игорные компании, не имеющие лицензий РК. Они незаконно создают тысячи веб-порталов, ориентированных на Казахстан, привлекая туда клиентов через агрессивную рекламу в Сети. Чем провоцируют вовлеченность несовершеннолетних, рост лудомании и вывод триллионов тенге за рубеж.

"По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 триллиона тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы. Ни одной стране в мире пока не удалось решить ее. Но успешные практики регулирования показывают, что эффективным является комплексный подход. Активными методами борьбы сегодня являются блокировка незаконных интернет-ресурсов и денежных транзакций. А пассивными – легализация и либерализация законодательства", – указал спикер.

Представители СРО предлагают ряд мер, в частности – ввести систему "белого листа" вместо "черного", как сейчас. В СРО считают, что это облегчит платежным организациям, проверку операций.

"Это не потребует со стороны государства никаких затрат, поскольку уже существует единый реестр субъектов игорного бизнеса, которые имеют лицензии", – подчеркнул Рауан Кенжалин.

Он добавил, что действующая система "черного" списка, которая предусматривает блокировку после выявления незаконных организаторов игорных операций, несовершенна. В частности, судебное признание незаконных организаций занимает очень много времени. Тогда как благодаря "белому" списку платежные организации и банки смогут автоматически отсекать тех, кого в нем нет, считать незаконными и блокировать операции.

"Мы также предлагаем усилить борьбу с манипулированием платежами для сокрытия их истинного назначения. Существующие системы не исключают риски использования поддельных кодов, так называемых MCC (код категории продавца). В результате средства, полученные от незаконной деятельности интернет-казино, могут поступать на банковские счета под другими кодами, или, простыми словами, с иными назначениями платежа", – объяснил Кенжалин.

Так, например, оказалось, что значительная часть "игорных" переводов за услуги незаконных онлайн-казино выводится за рубеж под видом оплаты услуг такси, доставки еды, клининга и т. д.

"Важно также установить административную и уголовную ответственность за нарушение этих требований, чтобы обеспечить их строгое исполнение. Мы убеждены, что введение системы белого списка для регулирования платежей, связанных с азартными играми и пари, в сочетании с законодательным установлением обязанности по противодействию манипулированию платежами услуг будет одной из наиболее эффективных мер в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Это поможет не только решить проблемы незаконных азартных игр, но и более комплексно подойти к вопросам отмывания денег и финансирования терроризма", – считает спикер.

Кроме того, в СРО считают необходимым установить возрастной ценз для участия в азартных играх с 21 года, а не с 25, как предлагается в законопроекте. По аналогии с установленным цензом в 21 год для приобретения табака и алкоголя, участия в лотереях.

"Разумным представляется применение аналогичных ограничений для азартных игр и пари, обеспечивая единый подход к возрастной политике", – подчеркнул Рауан Кенжалин.

Он добавил, что в Казахстане более 1,1 млн молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, и ограничение им доступа к легальному игорному бизнесу приведет к росту пользования нелегальными онлайн-платформами. Тем самым защищенность молодежи только уменьшится.

Кроме того, в СРО считают важным тщательнее проработать запреты должникам на участие в азартных играх.

"Этот реестр включает лиц с различными видами задолженности, в том числе и перед третьими лицами. Согласно Конституции, ограничения прав и свобод должны быть соразмерны целям и интересам, ради которых они вводятся", – указал глава ассоциации.

Также обсуждалась возможность внедрения Центра учета ставок. Свое недовольство этим предложением предприниматели объяснили тем, что на деле предполагается создание частной компании-посредника между государством и игорным бизнесом, которая начнет брать процент с каждой ставки и по сути дублировать функции госорганов. А такое дублирование может спровоцировать конфликт интересов частного ТОО с Агентством финансового мониторинга (АФМ РК), Налоговым комитетом, Министерством туризма и спорта РК, указал Рауан Кенжалин.

Функция контроля ответственной игры, коей хотят наделить ЦУС, также уже выполняется госорганами, субъектами игорного бизнеса и их клиентами, подчеркивают в СРО.

Дополнительный "налог" в виде удержания комиссии в целях поддержки спорта также вызывает вопросы. Как отметил Рауан Кенжалин, во-первых, средства направлялись бы не только на спорт, но и на содержание частной компании-посредника. Во-вторых, букмекеры и без того платят все налоги по закону (около 110 млрд. тенге только за 2023 год). В-третьих, они сами добровольно спонсируют различные спортивные и общественные проекты.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов также выразил обеспокоенность в связи с идеей создания посреднической частной компании, которая удерживала бы свой процент с каждой ставки в игорной сфере. Жаркенов поддержал позицию против введения любых единых операторов на рынке, подчеркнув, что такая практика мешает развитию здоровой конкуренции и может негативно сказаться на бизнес-среде.