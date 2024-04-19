Паводки в цифрах: сколько средств уже выплачено пострадавшим

В Казахстане продолжается борьба с паводками и устранение их последствий. Пострадавшим гражданам выплачивают компенсации, разовые и на возмещение ущерба, сообщает Zakon.kz.

Правительство проводит соответствующую работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, напомнили в пресс-службе премьера.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 343 заявки.

"По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей", – сказано в распространенном сообщении.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовали 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.

206 семей уже получили выплаты на ремонт на сумму более 254 млн тенге.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства.

19 апреля в МЧС сообщили, что свыше 4529 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие от паводков регионы.