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Жару до 39℃ и дожди с грозами прогнозируют на выходные в Казахстане

Жару до 39℃ и дожди с грозами прогнозируют на выходные в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 14:17 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о том, какой будет погода по стране 20, 21 и 22 июля 2024 года. По данным специалистов, на большей части ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.

Согласно прогнозу погоды, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 метров в секунду.

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Кроме того, сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.

"Днем преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28℃, на юге +34+39℃, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33℃, на юго-востоке до +30+38℃, а на западе страны до отметки сильной жары +33+38℃".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее синоптики заявляли, что в Астане и 17 областях Казахстана на 19 июля объявлено штормовое предупреждение.

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