Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам

Старший помощник прокурора Астаны Айжан Аймаганова, которая в настоящее время является гособвинителем в суде по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, через свою соцсеть обратилась к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 19 апреля она поделилась, что, сделав общедоступным свой аккаунт, и подумать не могла, что на нее подпишется большое количество людей.

"Я лишь хотела избежать фейковых аккаунтов. Напомню, что это моя единственная страница в социальных сетях, тик-тока у меня нет. Аккаунт @zhakiti у меня со студенческих лет, оттуда такое название. Сейчас, осознавая всю ответственность, как сотрудник прокуратуры с таким большим количеством подписчиков, решила переименовать аккаунт на @aimaganova_a и быть открытой и полезной обществу", – написала Айжан Аймаганова.

Она отметила, что в настоящее время не может быть активной в Сети, как и ее коллеги из столичной прокуратуры.



"Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу поддержку, за ваши советы, за ваше неравнодушие! Будьте неравнодушны здесь и сейчас, ведь все начинается с малого", – обратилась Аймаганова к читателям.

Ранее сообщалось, что в Instagram появилась и набирает популярность фейковая страница государственного обвинителя Айжан Аймагановой. В пресс-службе прокуратуры Астаны сообщили, что данная страница является фейком. Позже сотрудница прокуратуры опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

