В столичном ботаническом саду открылась "Аллея выпускников"

В столице проходит масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан: Астана – пример чистоты и порядка". Эта неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена благоустройству территории памятников истории и культуры.

В рамках акции в Ботаническом саду открылась "Аллея выпускников".

"Считаю, что озеленение города – очень важное мероприятие. Я часто участвую в таких акциях. Из года в год парк благоустраивается. Астана становится все более красивым местом для посещения. Мы должны его и дальше поддерживать", – сказал ученик 11 класса Нурай Кенес.

Помимо школьников, в экоакции принимают участие педагоги и родители.

"Цель – формирование у выпускников школы экокультуры. Сегодня исторический день. Ведь впервые в Ботаническом саду города открылась "Аллея выпускников" 2023-2024 годов. Посадили около 30 яблонь. 80 процентов развитых стран мира украшены деревьями. Это способствует развитию, преображению города. Чистая окружающая среда, свежий воздух – факторы, влияющие на формирование и рост физически здорового, сознательного будущего поколения. Для этого, думаю, нужно продолжить эту акцию", – сказал классный руководитель 11 класса школы-лицея №59 имени Карима Мынбаева Нурбек Ерикулы.

Отметим, что в Астане проходит масштабная экоакция. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя проходит под названием "Киелі мекен".





А третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений. Период до 4 мая – "Өнегелі ұрпақ" – будет посвящен уборке и благоустройству дворов и территорий домов престарелых, где проживают ветераны.





Последнюю, пятую неделю окрестили "Мөлдір бұлақ", в рамках нее очистят от мусора все водоемы – окрестности рек и озер.