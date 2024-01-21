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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 21 по 23 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

21 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -26-28 °C, днем -13-15°C.

22 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20 °C днем -10-12 °C.

23 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15 °C, днем -8-10 °C.

Алматы

21 января: облачно, временами снег, туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -10-12 °C, днем  -8-10 °C.

22 января: переменная облачность, временами снег, туман. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16 °C, днем -3-5 °C.

23 января: переменная облачность, без осадков, утром туман. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -9-11 °C, днем +2+4 °C.

Шымкент

21 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -7-9 °C, днем -4-6 °C.

22 января: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем +6+8 °C.

23 января: переменная облачность, без осадков, туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1 °C, днем +7+9 °C.

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, туман и гололед по республике.

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