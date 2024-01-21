Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 21 по 23 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 21 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -26-28 °C, днем -13-15°C. 22 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20 °C днем -10-12 °C. 23 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15 °C, днем -8-10 °C. Алматы 21 января: облачно, временами снег, туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -10-12 °C, днем -8-10 °C. 22 января: переменная облачность, временами снег, туман. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16 °C, днем -3-5 °C. 23 января: переменная облачность, без осадков, утром туман. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -9-11 °C, днем +2+4 °C. Шымкент 21 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -7-9 °C, днем -4-6 °C. 22 января: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем +6+8 °C. 23 января: переменная облачность, без осадков, туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1 °C, днем +7+9 °C. В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, туман и гололед по республике.

Читайте также На трассах четырех областей ввели ограничение на движение Военные инженеры сегодня отмечают свой профессиональный праздник Ветер, туман и гололед: в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Следите за новостями zakon.kz в: