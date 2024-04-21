Сколько военных оказывают помощь в затопленных районах

По данным Минобороны, всего в противопаводковых мероприятиях от Вооруженных Сил РК задействовали 5 441 военнослужащих, 227 единиц автомобильной техники, 12 вертолетов армейской авиации, 5 самолет военно-транспортной авиации и 3 беспилотных летательных аппарата, сообщает Zakon.kz.

Из населенных пунктов военные эвакуировали более 3,3 тысяч человека, перевезли 1 238 человек и 213 тонн груза.

Личный состав ВС РК заготовил и уклил более 940 тыс. мешков с песком вдоль берегов рек, озер и населенных пунктов.

Также военные продолжают эвакуировать жителей подтапливаемых регионов, ведут работы по усилению вероятных участков мест подтопления, заготовке и укладке мешков с песком вдоль берегов рек, озер и улиц и обеспечивают жителей пострадавших от паводков питьевой водой и электричеством.

По решению оперштаба в западные регионы дополнительно выделили силы и средства ВС РК. Для проведения дезинфекционных мероприятий в Актобе направили подразделения радиационно-химической и биологической защиты Таразкого гарнизона в количестве 50 человек личного состава и 17 единиц техники, в Северо-Казахстанскую область инженерное подразделение со специальной техникой Конаевского гарнизона – 6 человек, 11 единиц техники.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи как личному составу так и гражданскому населению выделили медицинские бригады из четырех военно-медицинских частей и учреждений Вооруженных сил в количестве 57 человек врачебного состава и медицинского персонала, 8 санитарных автомобилей, обеспеченные достаточным количеством лекарственных средств и медицинских изделий.

В Актюбинской области в районе населенного пункта Ойыл военные инженеры продолжают паромные переправы. За минувшие сутки на пароме совершили 13 рейсов, перевезли 52 человека и 46 единиц техники.

Также сводная группа военнослужащих проводила работы по укреплению дамб вокруг населенных пунктов Жайсанбай и Иргиз, всего подготовили и уложили 15 тыс. мешков с песком, укреплена береговая линия протяженностью 6200 м. высотой 4 метра.

В Атырауской области проводились работы по заготовке и укладке мешков с песком по периметру реки Жайык, населенных пунктов Есбол, Енбекши, Аккайын, Актогай, Жангансай, Индебор, Есбол, Курылыс, Онирлик, Жанаталап. Всего подготовили и уложили более 45 тысяч мешков с песком.

В Кульсары проводились работы по разгрузке гуманитарного груза из Кыргызстана, и восстановлению дамбы. Всего солдаты выгруизил 3 вагона гуманитарного груза и уложили 2300 мешков с песком.

Экипаж Актауской авиабазы с помощью разведывательного ударного беспилотного летательного аппарата продолжа аэровизуальное наблюдение и воздушную разведка по маршруту: Актау-Атырау-Актау.

В Западно-Казахстанской области бригады военнослужащих территориальной обороны и десантно-штурмовых войск ВС РК провели работы по заготовке и укладке мешков с песком, укреплению вероятных мест подтопления, усилен берег русла реки Жайык. Работы выполнялись в населенных пунктах Набережная, Подстепное, Байконыс, Дарьинское, Рубежное, и в 32-х населенных пунктах Акжайыкского района.

В Северо-Казахстанской области военнослужащие продолжают работы в районе горводоканала "Кызылжар Су" в Петропавловске и в районе поселка Бишкуль. Также они организовали обеспечение населенных пунктов питьевой водой.

В селе Соколовка проводилась эвакуация жителей и патрулирование территории.

Военнослужащие инженерно-саперной бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона приступили к выполнению комплекса задач по оказанию помощи жителям, пострадавшим от паводков населенных пунктов. Паромной переправой перевезена гуманитарная помощь в село Прибрежное Кызылжарского район, оставшееся из-за паводков без дорожного обеспечения.

В населенный пункт доставили 25 тонн корма для сельскохозяйственных животных, 4 тонны гуманитарного груза и 2 единицы техники МЧС.

Осуществляется оборудование понтонов, установка водоносной станции для подачи питьевой воды, решаются вопросы с восстановлением электропитания.

В Акмолинской области инженерным подразделением ВС оборудована паромная переправа в районе населенного пункта Кима