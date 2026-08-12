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Общество

Военный истребитель и БПЛА появились в небе над портовым городом на юго-западе Казахстана

небо, военная авиация, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 14:28 Фото: gov.kz
В небе над Актау жители заметили военный истребитель Су-27 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Причину появления армейской авиации объяснили в Министерстве обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, военный истребитель Су-27 был снят на видео вечером накануне, 11 августа 2026 года. В тот же вечер беспилотник заметили над селом Акшукур.

По словам очевидцев, БПЛА летел со стороны аэропорта в направлении Актау.

В Минобороны изданию сообщили, что ранее уже информировали казахстанцев о проведении в августе и сентябре текущего года стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс – 2026". В рамках подготовки к учениям на территории страны осуществляется перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки.

Переброска войск проводится комбинированным способом – железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием армейской авиации.

Учение, как добавили в Минобороны, носит комплексный характер и охватывает учебные полигоны на всей территории Казахстана. Во время маневров военные отрабатывают вопросы применения войск и межвидового взаимодействия на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве.

Проводимые мероприятия являются плановыми и направлены на повышение боевой выучки военнослужащих, совершенствование взаимодействия органов военного управления и отработку современных способов применения Вооруженных сил.

В связи с этим жителей Мангистауской области призвали сохранять спокойствие, ориентироваться на официальную информацию и не распространять непроверенные сведения.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации и недостоверных сведений.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 14:28
Проверка боевой готовности: Минобороны обратилось к казахстанцам с важной информацией

Со срочным обращением к казахстанцам из-за стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс – 2026" Минобороны выступило 3 августа. Тогда ведомство предупредило граждан, что на дорогах Казахстана появится военная техника, а в небе – армейская авиация.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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