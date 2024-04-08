Дело Куандыка Бишимбаева: в суде допросили врача скорой помощи и полицейского

В Астане продолжаются слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Сегодня выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский, сообщает Zakon.kz.

Сперва суд и стороны допросили свидетеля – Мухамбеденова Нурлана, врача выездной бригады скорой помощи Есильского района. Он рассказал, что увидел по прибытии в ресторан BAU.

По его словам, вызов поступил 9 ноября 2023 года в 19:55 и был первой срочности.



"Доехали за 8 минут. Время прибытия – 20:03. Повод вызова – без сознания, не дышит пациентка. Со мной был водитель и помощник. В ресторан мы зашли втроем, мы считаемся реанимационной бригадой. Нас встретил молодой человек на улице (это подсудимый Байжанов. – Прим. ред.) и сопроводил на второй этаж в vip-комнату на лифте. Мы не разговаривали с ним. Когда зашли, увидели, что на диване лежит женщина без одежды, накрытая одеялом. И сразу же приступили к осмотру, уложили на пол, начали реанимационные мероприятия. Двое мужчин разговаривали, я попросил не мешать, выйти", – сказал свидетель.

Он же добавил, что на теле были видимые телесные повреждения.

"Мониторы мы подключили – и там была асистолия – полное прекращение сердечной деятельности. Зафиксировали. Вытащили ЭКГ, потом я попросил молодого человека подойти, Байжанова, и дать данные паспортные – он вышел, принес ИИН. Я сообщил старшему врачу диагноз: "Труп до приезда скорой помощи". И сразу моментально сообщил в 102", – указал Нурлан Мухамбеденов.

Далее, по его словам, прибыл старший лейтенант Марченко и он передал информацию ему.



Суд в этот же день допросил свидетеля Марченко Максима, инспектора службы полка патрульной полиции департамента Астаны.

"Около 20:20 поступил вызов, что в ресторане BAU муж избил жену, после чего женщина скончалась. По прибытию на место, мы сразу не могли найти, потом на месте когда понялись уже находилась скорая помощь. Нас встретил сотрудник скорой помощи, он стоял в холе. Мы спросили: А где муж? Он показал в сторону. Мой напарник с участковым инспектором полиции пошли задерживать данного гражданина, уточнять его данные", – заявил он.

После этого, по его словам, информация была передана ими в дежурную часть в ЦОУ, чтобы на место вызывали следственно-оперативную группу.



"Напарник вместе с участковым задержали (Бишимбаева/ – Прим. ред.), зачитали правило Миранды и надели наручники. После задержания вел себя нормально, спокойно. Вся запись у меня имеется на жетоне", – добавил свидетель.

Он же сообщил, что обвиняемого отвезли в наркологию, где экспертиза показала "легкую степень опьянения" и далее его уже направили в управление полиции района Есиль.

Суд в этот же день также заслушал запись звонка в станцию скорой медицинской помощи и посмотрел видеозапись с жетона старшего лейтенанта Марченко.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.



8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Во время второго судебного заседания (29 марта) брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. 1 апреля судебные разбирательства продолжились. В этот день Бишимбаев выступил с речью в суде.

3 апреля в суде экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев рассказал свою версию развития событий в день смерти Салтанат Нукеновой. Уже 4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.