Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка

В откачке воды принимают участие силы из разных регионов страны.

В их числе:

Воинская часть 20982 МЧС РК Актюбинской области;

⁠ДЧС Мангистауской области;

ДЧС Алматинской области;

⁠ДЧС Атырауской области.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары, в них задействовано семь прицепных и 21 переносная мотопомпа, одна единица ПНС-200, одна единица СНП-500, три единицы ПНС-110 и одна единица АР-2, 51 вакуум, три вакуума "Суперсакер". Общий объем перекачанной воды на данный момент составляет 887 219 куб. м", – сообщили в оперативном штабе по ЧС.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области



