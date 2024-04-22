Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В откачке воды принимают участие силы из разных регионов страны.
В их числе:
- Воинская часть 20982 МЧС РК Актюбинской области;
- ДЧС Мангистауской области;
- ДЧС Алматинской области;
- ДЧС Атырауской области.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
"В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары, в них задействовано семь прицепных и 21 переносная мотопомпа, одна единица ПНС-200, одна единица СНП-500, три единицы ПНС-110 и одна единица АР-2, 51 вакуум, три вакуума "Суперсакер". Общий объем перекачанной воды на данный момент составляет 887 219 куб. м", – сообщили в оперативном штабе по ЧС.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
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