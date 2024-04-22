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Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка

Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:36 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В откачке воды принимают участие силы из разных регионов страны.

В их числе:

  • Воинская часть 20982 МЧС РК Актюбинской области;
  • ⁠ДЧС Мангистауской области;
  • ДЧС Алматинской области;
  • ⁠ДЧС Атырауской области.
Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:36

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары, в них задействовано семь прицепных и 21 переносная мотопомпа, одна единица ПНС-200, одна единица СНП-500, три единицы ПНС-110 и одна единица АР-2, 51 вакуум, три вакуума "Суперсакер". Общий объем перекачанной воды на данный момент составляет 887 219 куб. м", – сообщили в оперативном штабе по ЧС.

Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:36

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области


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