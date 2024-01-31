ЧП в жилом доме Карагандинской области: как чувствуют себя пострадавшие

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", четырехлетнего мальчика с черепно-мозговой травмой из реанимации перевели в палату. Двое мужчин с ожогами остаются в тяжелом состоянии.

"Сейчас власти ищут временное жилье для тех, кто остался на улице. Это 12 семей. А в департаменте по ЧС сегодня отвечали на критику сельчан. Накануне жители заявили о нерасторопности спасателей и отсутствии у них спецтехники", – говорится в сообщении.

Как рассказал телеканалу начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, с начала работ спасателями была организована разведка, а также была объявлена тишина, в ходе которой был услышан детский плач.

"И было четко определено место работ. Других голосов услышано не было. Личный состав был обеспечен всем необходимым оборудованием, аварийно-спасательным инструментом, в том числе шансовым. Техника также была вся исправна", – сказал он.

30 января 2024 года в 00:07 в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.

