Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧП в жилом доме Карагандинской области: как чувствуют себя пострадавшие

ЧП в жилом доме Карагандинской области: как чувствуют себя пострадавшие Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", четырехлетнего мальчика с черепно-мозговой травмой из реанимации перевели в палату. Двое мужчин с ожогами остаются в тяжелом состоянии.

"Сейчас власти ищут временное жилье для тех, кто остался на улице. Это 12 семей. А в департаменте по ЧС сегодня отвечали на критику сельчан. Накануне жители заявили о нерасторопности спасателей и отсутствии у них спецтехники", – говорится в сообщении.

Как рассказал телеканалу начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, с начала работ спасателями была организована разведка, а также была объявлена тишина, в ходе которой был услышан детский плач.

"И было четко определено место работ. Других голосов услышано не было. Личный состав был обеспечен всем необходимым оборудованием, аварийно-спасательным инструментом, в том числе шансовым. Техника также была вся исправна", – сказал он.

30 января 2024 года в 00:07 в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры. 

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.

Читайте также

В Павлодаре пожарные спали ребенка из горящей квартиры
В Павлодаре пожарные спасли ребенка из горящей квартиры
Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области
Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области
Массовое ДТП с участием автобусов: четыре пострадавших в тяжелом состоянии
Массовое ДТП с участием автобусов: четверо пострадавших в тяжелом состоянии
Диана Абдуллаева
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: