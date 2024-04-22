В акимате рассказали об эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе
По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, проведена дезинфекция водопроводных линий (подтопленной) ТОО "Жылыой СУ" – Кульсаринский и Аккиизтогайский объекты.
Проведена дезинфекция в пяти многоквартирных жилых домах, 25 подъездах, пяти дворах.
"19 апреля проведены дезинфекционные мероприятии в административных зданиях, объектах культуры и спорта, финансовых организациях, коммерческих объектах и т. д. 21 апреля дополнительно проведены дезинфекционные мероприятия в 127 домах". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Отмечается, что в подтопленных микрорайонах было изъято и ликвидировано в скотомогильник 436 голов крупного и мелкого рогатого скота и птицы, 20 домашних животных (собак). Составлены акты владельцами животных. В остальных микрорайонах города Кульсары и населенном пункте Карагай эпизоотическая ситуация стабильная.
"Вода, поступающая в Кульсары, была остановлена. В 1,5 км подтопленного района Бакашы проложена дорога, остановлена вода, поступающая в Құрсай. В работах было задействовано 15 единиц техники", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время на территории города ведется круглосуточная уборка и откачка паводковых вод. Также продолжаются дезинфекционные работы.