В акимате рассказали об эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе

С начала паводка в Жылыойском районе не зарегистрированы инфекционные заболевания, такие как кишечная инфекция, вирусный гепатит, брюшной тиф, паратиф, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, проведена дезинфекция водопроводных линий (подтопленной) ТОО "Жылыой СУ" – Кульсаринский и Аккиизтогайский объекты.

Проведена дезинфекция в пяти многоквартирных жилых домах, 25 подъездах, пяти дворах.

"19 апреля проведены дезинфекционные мероприятии в административных зданиях, объектах культуры и спорта, финансовых организациях, коммерческих объектах и т. д. 21 апреля дополнительно проведены дезинфекционные мероприятия в 127 домах". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Отмечается, что в подтопленных микрорайонах было изъято и ликвидировано в скотомогильник 436 голов крупного и мелкого рогатого скота и птицы, 20 домашних животных (собак). Составлены акты владельцами животных. В остальных микрорайонах города Кульсары и населенном пункте Карагай эпизоотическая ситуация стабильная.

"Вода, поступающая в Кульсары, была остановлена. В 1,5 км подтопленного района Бакашы проложена дорога, остановлена вода, поступающая в Құрсай. В работах было задействовано 15 единиц техники", – говорится в сообщении.





Как уточняется, в настоящее время на территории города ведется круглосуточная уборка и откачка паводковых вод. Также продолжаются дезинфекционные работы.