Более чем 100 семьям в Жылыойском районе оценили недвижимость, пострадавшую в паводках

В Жылыойском районе более 100 семей получили результаты оценки пострадавшей недвижимости. Завершен первый день работы мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы домов, пострадавших от паводка в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, шесть мобильных групп посетили дома более чем 100 жителей Кульсары и провели разъяснительные работы по итогам оценки ущерба и технической экспертизы имущества жителей, пострадавшего от паводка.

По истечении двух дней жители Кульсары, согласные с решением оценочной комиссии, могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства.

Как уточняется, большинство жителей согласились с решением оценочной комиссии и предлагаемой компенсацией.

Работа мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы имущества продолжается. Подомовой обход рабочей группы будет вестись до завершения всех оценочных работ компетентными специалистами.

После оглашения результатов оценки ущерба акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях:

В случае если дома подлежат ремонту – выплата средств на проведение ремонта жилых домов, а также компенсации за пострадавшее имущество.

В случае признания домов аварийными – строительство нового дома за счет государства. Второй вариант – приобретение жилья владельцам в г. Кульсары или любом населенном пункте на территории Атырауской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество.





Отмечается, что в Жылыойском районе из 2920 затопленных домов от воды очищено 2906. На сегодняшний день технически обследовано 2667 жилых помещений, проведена оценка 2622 единиц жилья. Всего поступило около 3 тыс. заявок, работы по оценке продолжаются.