В АФМ сменили глав департаментов сразу в восьми регионах Казахстана

В региональных департаментах Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) нескольких регионов сменили руководителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан, приказом председателя АФМ назначены следующие руководители:

генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович – руководителем ДЭР по Мангистауской области.

полковник Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководителем ДЭР по Акмолинской области;

полковник Есенов Ерик Омирбекович – руководителем ДЭР по Актюбинской области;

полковник Букешев Дастан Балтабаевич – руководителем ДЭР по области Жетісу;

полковник Куракбаев Дархан Галимтаевич – руководителем ДЭР по Карагандинской области;

полковник Абулхаиров Бакытжан Рахманович – руководителем ДЭР по Павлодарской области;

подполковник Толеутай Нураби Рашидулы – руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;

подполковник Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – руководителем ДЭР по Туркестанской области.

9 июня 2026 года президент подписал указ от "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".