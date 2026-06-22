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События

В АФМ сменили глав департаментов сразу в восьми регионах Казахстана

атрибутика АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:15 Фото: АФМ РК
В региональных департаментах Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) нескольких регионов сменили руководителей, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан, приказом председателя АФМ назначены следующие руководители:

  • генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович – руководителем ДЭР по Мангистауской области.
  • полковник Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководителем ДЭР по Акмолинской области;
  • полковник Есенов Ерик Омирбекович – руководителем ДЭР по Актюбинской области;
  • полковник Букешев Дастан Балтабаевич – руководителем ДЭР по области Жетісу;
  • полковник Куракбаев Дархан Галимтаевич – руководителем ДЭР по Карагандинской области;
  • полковник Абулхаиров Бакытжан Рахманович – руководителем ДЭР по Павлодарской области;
  • подполковник Толеутай Нураби Рашидулы – руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;
  • подполковник Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – руководителем ДЭР по Туркестанской области.

9 июня 2026 года президент подписал указ от "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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