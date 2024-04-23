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Россиянин заработал 357 млн тенге на торговле биткоинами и получил срок в Казахстане

Россиянин заработал на криптовалюте и был осужден в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 14:15 Фото: unsplash
В Костанае рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина России, занимавшегося торговлей криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

В суде установили, что с июля 2020 года по июнь 2022 года подсудимый, находясь в Тоболе, занимался "оборотом необеспеченных цифровых активов".

"Посредством веб-сайта подсудимый производил куплю-продажу Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в сумме более 357 млн тенге, в особо крупном размере", – говорится в сообщении Суда №2 Костаная.

В суде прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, а также удовлетворить гражданский иск в доход государства.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу судом назначено Е. наказание в виде двух лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на два года, с конфискацией имущества", – сообщили в суде.

За государством также признано право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

О похожем случае сообщалось в марте 2024 года. Астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил за это реальный срок.

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