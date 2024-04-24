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Паводки 2024: казахстанцы возвращаются в уцелевшие дома

Паводки, Казахстан, люди возвращаются домой, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:45 Фото: МЧС РК
Казахстанцы понемногу начинают возвращаться в те дома, которые не были затронуты паводковыми водами, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, по состоянию на 10:00 2024 года по республике вернулись в свои дома 31 112 человек. В эвакопунктах остаются 8566 человек, из них 3718 детей. 

"Отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 млн м³ талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", – сообщили в ведомстве. 

За весь паводковый период на телефон горячей линии поступило 2205 звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах по стране задействовано свыше 32 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, 773 водооткачивающих средства, 294 плавательных средства, 13 воздушных судов.

23 апреля стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь в размере до 150 МРП. 

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