Паводки 2024: казахстанцы возвращаются в уцелевшие дома

Казахстанцы понемногу начинают возвращаться в те дома, которые не были затронуты паводковыми водами, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, по состоянию на 10:00 2024 года по республике вернулись в свои дома 31 112 человек. В эвакопунктах остаются 8566 человек, из них 3718 детей.

"Отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 млн м³ талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", – сообщили в ведомстве.

За весь паводковый период на телефон горячей линии поступило 2205 звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах по стране задействовано свыше 32 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, 773 водооткачивающих средства, 294 плавательных средства, 13 воздушных судов.

23 апреля стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительную финансовую помощь в размере до 150 МРП.