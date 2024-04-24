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Пик паводка в Атырау прогнозируют в начале мая

Пик паводка в Атырау прогнозируют в начале мая, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 13:03 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Атырауской области озвучил прогноз по пику паводка в Атырау. По данным специалистов, он произойдет в начале мая, сообщает Zakon.kz.

Представитель рабочей группы ученых-исследователей при областном оперативном штабе Арман Жумагазиев заявил, что большой объем воды, поступающей с территории Западно-Казахстанской области, может вызвать подъем воды в реке Урал в Атырау в начале мая. 

По его словам, если опираться на прежние данные, то большая часть воды поступала в Атыраускую область в середине мая. В 2024 году ситуация изменилась.

"Вода, идущая из пределов Западно-Казахстанской области вниз по течению, достигает Атырау примерно за 6-7 дней. 2-3 мая ожидается наполнение русла реки Урал".Арман Жумагазиев

Также сказано, что, по информации на 8.00 24 апреля, уровень воды в реке Урал на гидропосту Атырау достиг отметки 422 см. Опасный уровень – 550 см.

В Атырау на побережье Урала уже построено 229,6 км дамб.

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