Выступление Токаева на сессии АНК, новые дорожные знаки – главное за день
Президент поставил жесткие сроки на восстановление регионов после паводков
На заседании XXXIIІ сессии АНК глава государства рассказал, в течение какого времени пострадавшим от паводков казахстанцам выплатят компенсацию и восстановят дома. Президент подчеркнул, что общая победа над природной стихией не за горами и после ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Токаев отметил, что все пострадавшие получат единовременную выплату, а после оценки ущерба выплатят компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество. Также государство отремонтирует поврежденные дома или построит новые вместо разрушенных.
Президент напомнил, что сессии ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Выступая на сессии, президент высказался о Министерстве по чрезвычайным ситуациям страны и рассказал, какие изменения произойдут в нем.
Кроме того, глава государства наградил ряд казахстанцев орденами и медалями.
К слову о наградах. Сегодня депутаты Сената одобрили поправки в закон о государственных наградах. В целом закон предусматривает присвоение различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. В частности, I степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, II степени – Бауыржана Момышулы, III степени – Рахымжана Кошкарбаева.
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Изменения, разработанные Комитетом административной полиции МВД и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии Министерства торговли и интеграции, направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.
Подробнее о нововведениях можно прочитать тут.
ДТП с автобусом в Алматы: прокурор запросил восемь лет для подсудимого
В Алматы завершилось главное судебное разбирательство по делу о ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека. Стороны перешли к прениям. Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому восемь лет лишения свободы. С трогательной речью выступила и вдова, супруг которой погиб под колесами 47-й маршрутки. Она заявила, что в инциденте виноваты водитель и пассажир.
В Алматы полностью сгорел автобус
Инцидент произошел на пересечении пр. Райымбека – Суюнбая. Пожар локализовали в 15:16. Жертв и пострадавших нет.
Двое детей погибли при пожаре в Атырауской области
Ночью 25 апреля 2024 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб поступил звонок с информацией о дыме из окна пятиэтажки в поселке Индербор Атырауской области. Прибывшие пожарные установили, что загорелась квартира на втором этаже. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в спальне тела детей десяти и семи лет.
Прокуроры займутся тарифами на комуслуги в пригороде Алматы
Выведением из "тени" самовольных монополистов займутся прокуратура и акимат Алматинской области. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По информации ведомства, более 180 тыс. абонентов в Илийском, Карасайском и Талгарском районах получают некачественные услуги по водоснабжению и электроснабжению от 92 самовольных монополистов и 244 бесхозных трансформаторов. Для решения этой проблемы прокуратура области совместно с акиматом и уполномоченными органами дала старт проекту "Выведение из "тени" самовольных монополистов".
Претенденты из регионов на стипендию "Болашак" смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения, касающиеся тестирования на знание казахского языка претендентов на международную стипендию "Болашак". В частности, вносятся изменения в части введения альтернативы по процедуре подтверждения уровня владения казахским языком для претендентов, а также совершенствования условий для квотной категории претендентов по прохождению языковых курсов. Так, говорится, что в некоторые ограниченные даты и месяцы Национальный центр тестирования проводит выездные тестирования по системе КАЗТЕСТ в разных городах, на которые претенденты вынуждены заранее регистрироваться.
Девочку, пропавшую в Алматинской области, могли убить
Трехлетнюю девочку Айю-Софию, пропавшую больше месяца назад в Енбекшиказахском районе Алматинской области, могли убить. В ДП Алматинской области заявили, что по факту пропажи несовершеннолетней Молгачевой Айи-Софии Арсеновны проводится досудебное расследование. Подозреваемые в совершении данного преступления лица уже водворены и содержатся под стражей. При этом в ведомстве не сообщили, кого именно задержали.
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