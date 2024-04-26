Когда в Петропавловске пройдет пик паводка, рассказали в ДЧС

Пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев на брифинге в СЦК 26 апреля озвучил, когда вода в регионе пойдет на спад и будет пройден пик паводка, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что ситуация в регионе сложная, но стабильная.

"Сергеевское водохранилище заполнено на 152%, а перелив через гребень составляет 2 м. 75 см, и уменьшается. За предыдущие сутки уменьшилось на 23 см. Соответственно, в верховьях выше Сергеевского водохранилища и ниже в пределах реки Есиль, по территориям Шалакына, Габита Мусрепова, Есильского района и от части Кызылжарского района наблюдается устойчивый спад воды", – проинформировал он.

По его словам, на гидропосту села Покровка за сутки уровень воды понизился на 23 см.

"Пик паводка сейчас проходит в Петропавловске. Здесь у нас зафиксировано увеличение за предыдущие сутки на 13 см. По прогнозам "Казгидромета", пик паводка пройдет до конца недели. Потом будет постепенный спад. Уже с 1 мая прогнозируют устойчивый спад воды по всей территории Северо-Казахстанской области", – дополнил пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области.

Евгений Журавлев отметил, что на данный момент остаются подтопленными 3 702 дома. Он уточнил, что в основном это частные жилые дома.

"Вода ушла из 196 домов. Эвакуировано 14 388 человек, из них 3 596 детей. В пунктах временного размещения населения прибывает 906 человек, из них 159 детей. У нас этих пунктов 13 – восемь в районах, пять в Петропавловске. Созданы достаточно хорошие, приемлемые условия для жизни. Как только пройдет пик в Петропавловске, у нас планируется всю водооткачивающую технику использовать для того, чтобы из подтопленных территорий, особенно это касается микрорайона Подгора, воду перекачать обратно в Есиль. Это достаточно долгий процесс, но приложим все силы", – озвучил пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области.

Также он рассказал, что сейчас подразделения занимаются совместно с сотрудниками полиции патрулированием подтопленных населенных пунктов, мониторят уровень воды в них, помогают экстренной перевозкой тяжело больных людей. Противопаводковые штабы работают в круглосуточном режиме в Петропавловске и регионах СКО.

Специалисты службы пожаротушения ДЧС СКО с 22 апреля приступили к сборке насосной станции с высотой подъема 10 метров и диаметром трубы 500 мм.