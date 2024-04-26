Кошанов: С Синзяньского региона для нас открывается дружественный Китай

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в формате межрегионального сотрудничества.

Председатель Мажилиса отметил, что именно с Синьцзянского региона для Казахстана открывается дружественный Кита, и это говорит о его особой роли в укреплении вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе беседы председатель Мажилиса отметил, что депутаты двух стран могли бы регулярно отслеживать качество реализации двусторонних соглашений и договоренностей.

Стороны также обсудили идею создания на территории Казахстана совместной региональной складской инфраструктуры для электронной торговли. Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам сотрудничества в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, трансграничных водных ресурсов и туризма.

В свою очередь Ма Синьжуй отметил большое значение недавнего визита президента Токаева в СУАР. Сегодня сотрудничество Синьцзяня с регионами Казахстана достигло беспрецедентного исторического максимума. Он подчеркнул, что Казахстан является ключевым стратегическим партнером Китая в реализации глобальной инициативы "Один пояс, один путь".





В ближайшее время начнется строительство третьего железнодорожного пограничного перехода "Аягоз-Тачэн", который еще больше расширит связи СУАР с приграничными областями Казахстана и укрепит его роль как золотых ворот Китая в Центральную Азию.