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Кошанов: С Синзяньского региона для нас открывается дружественный Китай

Кошанов: с Синзяньского региона для нас открывается дружественный Кита, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:02 Фото: Ж. Жумабеко
В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику председатель Мажилиса Ерлан Кошанов посетил Урумчи, где встретился с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в формате межрегионального сотрудничества.
"В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев побывал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Затем вы посетили Казахстан с рабочим визитом. Эти события придали новый импульс межрегиональным связям между Синьцзяном и восточными регионами Казахстана. У нас общая граница протяженностью 1783 км. В Синьцзяне проживает 1,6 млн кандасов, наших братьев-казахов. Они являются золотым мостом между Казахстаном и Китаем", – сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к секретарю партийного Комитета СУАР Ма Синжую.
Председатель Мажилиса отметил, что именно с Синьцзянского региона для Казахстана открывается дружественный Кита, и это говорит о его особой роли в укреплении вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.
Кошанов: с Синзяньского региона для нас открывается дружественный Китай, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:02

Фото: Ж. Жумабеко

В ходе беседы председатель Мажилиса отметил, что депутаты двух стран могли бы регулярно отслеживать качество реализации двусторонних соглашений и договоренностей.

Обсуждение затронуло также взаимодействие в торгово-экономической сфере.
"Более половины торговли Казахстана с Китаем приходится именно на СУАР. Динамика роста впечатляет. В этом первостепенную роль сыграло введение взаимного безвизового режима в ноябре прошлого года. По распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Урумчи скоро откроется торговое представительство QazTrade. Это позволит раскрыть новые ниши торгового сотрудничества", – заявил Ерлан Кошанов.
Стороны также обсудили идею создания на территории Казахстана совместной региональной складской инфраструктуры для электронной торговли. Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам сотрудничества в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, трансграничных водных ресурсов и туризма.
Кошанов: с Синзяньского региона для нас открывается дружественный Китай, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:02

Фото: Ж. Жумабеко

В свою очередь Ма Синьжуй отметил большое значение недавнего визита президента Токаева в СУАР. Сегодня сотрудничество Синьцзяня с регионами Казахстана достигло беспрецедентного исторического максимума. Он подчеркнул, что Казахстан является ключевым стратегическим партнером Китая в реализации глобальной инициативы "Один пояс, один путь".

В ближайшее время начнется строительство третьего железнодорожного пограничного перехода "Аягоз-Тачэн", который еще больше расширит связи СУАР с приграничными областями Казахстана и укрепит его роль как золотых ворот Китая в Центральную Азию.
"Казахстан углубленно и системно проводит реформы. Мы рады вашим успехам. Мы уверены, что под руководством президента Токаева ваши реформы принесут плоды. Рост казахстанской экономики к 2029 году в два раза положительно отразится на жизни простых граждан. И здесь важно, что потенциал Китая и Казахстана взаимосвязан и взаимодополняет друг друга. У нас хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере", – считает Ма Синьжуй.
В рамках визита делегация Мажилиса ознакомилась с деятельностью компании Xinjiang Xinyan, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники в Китае.

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