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Полицейского в СКО уволили со службы после "интимного видео" в патрульном авто

патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
Сотрудника ДП Северо-Казахстанской области уволили со службы после того, как прохожий снял на видео "занятие любовью" в служебном автомобиле, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в Сети, видно, что прохожий сильно возмущается поведением полицейского. Выражается негодование матерными словами.

В снятом видео на заднем сиденье автомобиля виден силуэт голого человека, предположительно, женщины. В подписи к видео говорится, что полицейский решил устроить "любовь на заднем сиденье".

В Департаменте полиции СКО ответили на запрос Zakon.kz об инциденте. Там сообщили, что данный сотрудник был уволен после служебного расследования.

"В районный отдел полиции ДП СКО обратился 44-летний мужчина с заявлением на неправомерные действия сотрудника полиции. В ходе проведенного служебного расследования был установлен факт грубого нарушения служебной дисциплины, а также проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Приказом начальника ДП СКО данный сотрудник был уволен из ОВД по отрицательным мотивам". ДП СКО

Также ряд других сотрудников, в том числе руководство районного подразделения, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Накануне в Шымкенте задержали лжеполицейских. Они силой завладели крупной суммой денег у горожан.

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