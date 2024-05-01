Как восстанавливают город Кульсары, рассказал представитель акимата

1 мая 2024 года на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города, который больше всего пострадал от паводков, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, в городе Кульсары Жылыойского района продолжаются восстановительные работы: за последние сутки к газу подключили 55 домов, к электричеству – 25. На сегодня вода отошла от 2564 домов, общий объем откачанной воды составляет более 3 млн кубометров.

Комиссией по оценке и возмещению ущерба приняты 2716 заявлений, техническое обследование провели в более чем 600 домах.

"Также 3600 жителей Кульсары получили единовременную материальную выплату в размере 100 МРП. Для этого из местного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. Помимо дезинфекционных работ на территории, где отошла вода, начаты работы по санитарной очистке города. Только за последние сутки вывезено 975 тонн мусора", – сказал Жумагазиев.

Берегоукрепительные работы по реке Жайык в Махамбетском и Индерском районах завершены на 100%, в Атырау продолжаются.

По состоянию на 11:00 1 мая в пострадавших от половодья районах вернулись в свои дома свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6405 человек.