Токаев провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте Костенко

Президент Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2023 года провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Первым о ходе спасательных работ и текущей обстановке доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

"В шахте на момент аварии находились 252 человека. Самостоятельно поднялись 206 работников. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений, 55 горноспасателей и 12 единиц техники. Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Работа будет продолжаться круглосуточно", – сказал Сырым Шарипханов.

Глава государства, заслушав доклад министра по чрезвычайным ситуациям, поручил продолжить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.

"Сейчас граждане ставили вопрос о предоставлении им информации каждые 10-15 минут. Если возможно, надо это обеспечить. Предоставьте одного человека, который будет общаться с людьми. Нельзя их изолировать и оставлять без информации. Это очень чувствительный и абсолютно недопустимый момент. Надо бороться до самого конца, день и ночь", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила об оказании медицинской помощи пострадавшим.

"Медицинская помощь была организована сразу в полном объеме. Люди, получившие отравление газом разной тяжести, получают лечение в отделении токсикологии. Для оказания необходимой медицинской помощи задействован весь врачебный состав", – сказала Ажар Гиният.

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

"Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников: республиканского бюджета, социального страхования и компании по страхованию жизни. Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тыс. тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау". Компания обязана, в соответствии с коллективным договором, оплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ", – отметила Светлана Жакупова.

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается процесс оформления сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков

"Ваша задача сейчас – работать напрямую с людьми, встречаться с ними, а также снарядить оперативную группу. Надо работать сейчас как единый кулак по разъяснению ситуации и, самое главное, по принятию решений. Принимайте решения на местах. Исходя из потребностей своего предприятия, определите все, что вам нужно. Правительственная комиссия должна отработать все вопросы. Я уже сказал, что нужно делать. Каждый знает свой фронт работы. Все министры, руководители должны знать свой маневр. Каждый раз президент не должен приезжать и давать поручения. Поручаю Басину Вадиму Борисовичу взять на себя управление. Поручаю правительству и акимату оказать всестороннюю необходимую помощь, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно со всеми заинтересованными структурами принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты. Министерство внутренних дел должно работать с семьями пострадавших. Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека. 206 из них поднялись на поверхность самостоятельно. Позднее количество погибших увеличилось до 32-х. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. 29 октября в стране объявлен Днем общенационального траура.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

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Позднее стало известно, что после очередного ЧП на шахте права собственности на АО "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану, и предприятие по поручению президента возглавит Вадим Басин, который в настоящее время занимает должность первого замакима Карагандинской области.