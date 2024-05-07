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Законодательство РК

Самые популярные прокуроры обратились к казахстанцам

прокуроры Айжан Аймаганова, Саяхат Нурбеков, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 10:54 Фото: Верховный суд РК
Прокуроры, которые благодаря суду над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве гражданской жены, стали самыми известными гособвинителями страны, поздравили казахстанцев с Днем Победы и Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Видео с гособвинителями Айжан Аймагановой и Саяхатом Нурбековым опубликовала Генеральная прокуратура РК в своем Telegram-канале.

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и казахстанцы, прокуратура города Астаны поздравляет вас с 9 мая – Днем Победы. Желаем вам счастья! Желаем, чтобы в нашей стране всегда было мирное небо над головой", – говорит на видео Саяхат Нурбеков.

Айжан Аймаганова в свою очередь поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества.

"Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества", – сказала прокурор.

6 апреля 2024 года Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, обвиняемые по делу убийства Салтанат Нукеновой, выступили в суде с последним словом. Судья объявила перерыв до пятницы – 10 мая, 10:00 утра. 

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