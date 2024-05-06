Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде

Сегодня, 6 мая 2024 года, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Подсудимые выступили с последним словом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бишимбаев заявил, что это был его выбор провести суд с участием присяжных заседателей.

"Для меня это был непростой выбор, ибо я понимал, что, наверное, нет в нашей стране человека, который бы так или иначе не был бы знаком с этим делом. Я осознавал, что с учетом развернутых в соцсетях, в СМИ кампаний по разжиганию ненависти ко мне, искажения обстоятельств дела, очернения меня и моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет заранее предубежден против меня. Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый для СМИ суд и с участием присяжных заседателей", – сказал подсудимый.

С его слов, он преследовал только одну важную цель – донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере, об отношениях с Салтанат Нукеновой.

"Иметь возможность высказаться и быть выслушанным хотябы десятью людьми. Волею всевышнего так вышло, что вы на этом суде стали моими судьями. Наверное, все в этом мире происходит не просто так, и все мы проходим свои испытания на этой земле. И каждый человек, с которым пересекаются наши жизни, становится для нас испытанием. Если вы верите в высшее начало, в бога, а я верю, то он нас испытывает. Хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные", – озвучил Бишимбаев.

По его мнению, в ночь с 8 на 9 ноября он этот тест не прошел.

"Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь, каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимой мною человека, причиной горя для ее родителей. У всех граждан я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием. Я прошу прощения и у своих родителей, родных, друзей, детей. Мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Но я хочу сказать, ни мои родители, ни мои родные ни в чем не виноваты. Это только моя вина и только моя ноша", – заявил он.

Куандык Бишимбаев также сказал, что он виноват, но не в умышленном убийстве. Имея все возможности, он не пытался скрыться от ответственности.

В свою очередь, Бахытжан Байжанов заявил, что не стал бы укрывать преступление Куандыка Бишимбаева, если бы знал о нем, и с самого начала начала расследования не отрицал, что он закрывал ресторан, удалял видео с камер наблюдения и выполнял другие поручения Бишимбаева.

"Я могу поклясться, что я не знал. Если бы знал, не совершил бы эти действия. Я даже не предполагал, что эти действия могут быть восприняты, как попытка скрыть преступление. Если бы я помогал прятать следы умышленного преступления, я не стал бы себя защищать, я бы сам себя не простил", – дополнил он.

Байжанов рассказал, что все время вспоминал встречи с Салтанат, попросил прощения у семьи и ее близких и выразил им соболезнования.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой. 3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.

4 мая 2024 года завершились прения.