Более 300 км дамб возвели в Атырау и Курмангазинском районе

7 мая 2024 года представитель МЧС Аскар Шарип отчитался, что в городе Атырау и Курмангазинском районе Атырауской области проведены работы по возведению дамбы протяженностью 345 км, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области в круглосуточном режиме продолжается мониторинг уровня реки Жайык, откачка воды из подтопленных домов, сообщил спикер на брифинге в СЦК.



В Северо-Казахстанской области спасатели помогают жителям села Прибрежное Кызылжарского района доставкой продуктов питания. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской области приступили к противопаводковым работам в микрорайоне Подгора города Петропавловска.



Всего по республике отведена и откачана вода из 9660 жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано 16,4 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 670 человек. 5436 человек остаются в пунктах временного размещения.