В Атырау за две недели построили более 200 км берегоукрепительных дамб

В Атырау продолжаются берегоукрепительные работы в связи с подъемом реки Жайык и увеличенным водосбросом из Ириклинского водохранилища. Для защиты города от паводков всего планируется построить 238 км дамб, на данный момент завершили строительство 203 км, сообщает Zakon.kz.

Всего в берегоукрепительных работах задействованы 1028 единиц техники, 3875 работников различных организаций, 3741 волонтер. На сегодня город разделен на 111 секторов, где ведутся берегоукрепительные работы.

Фото: акимат Атырауской области

Сегодня в рамках субботника в берегоукрепительных работах приняли участие около 120 различных государственных и частных организаций и свыше 8 тыс. человек.

Фото: акимат Атырауской области

В противопаводковых работах приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов и работники аппарата, которые занимались укреплением дамб в районе Дома юношества "Шанырак".

Фото: акимат Атырауской области

"Противостояние стихии показало, насколько мы едины и сплоченны. Мы видим, как атыраусцы, различные компании и власти работают вместе, чтобы защитить город. Независимо от профессии, возраста или социального статуса каждый из нас вносит свой вклад. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил аким области.

Фото: акимат Атырауской области

В целом, по Атырауской области проводятся противопаводковые мероприятия: возведены защитные дамбы протяженностью 423,95 км при плане 506,8 км, объем выполненных работ составляет 83,6%. Также в городе уложили более 2,5 млн мешков. В работах задействованы 17 549 человек и 1800 единиц техники.

В Атырауской области пять человек, которых подозревали в краже мешков с грунтом с места возведения берегоукрепительных сооружений, оказались на самом деле волонтерами, которые стали жертвами собственной шутки.