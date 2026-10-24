День, когда Байконур замирает: почему 24 октября не запускают ракеты
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" уточняют, что ежегодно 24 октября, в "День тишины", здесь почитают память инженеров, конструкторов и военных, отдавших жизнь при испытаниях ракетной техники.
24 октября 1960 года
При подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел взрыв из-за несанкционированного запуска двигателя второй ступени ракеты. Погибли 78 человек, включая председателя госкомиссии, маршала артиллерии Митрофана Неделина.
24 октября 1963 года
При работах с учебным макетом межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А начался пожар в шахтной пусковой установке, унесший жизни восьми человек.
На месте бывшей стартовой площадки ракеты Р-16 на Байконуре установлен памятный мемориал с именами тех, кто отдал жизнь при испытаниях ракетной техники.
С тех пор дата 24 октября считается "черным днем" в космонавтике. В этот день на Байконуре не проводят технологические работы на стартовых комплексах, не запускают ракеты, а сотрудники космодрома и жители города приходят к братским могилам погибших ракетчиков, чтобы почтить их память минутой тишины и возложить цветы.
Ранее мы писали о том, что прокуратура комплекса "Байконур" возбудила уголовные дела в отношении несовершеннолетнего, который оскорбил сотрудников полиции и применил насилие к одному из них.