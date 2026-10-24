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События

День, когда Байконур замирает: почему 24 октября не запускают ракеты

мемориал, Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 13:58 Фото: Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"
В календаре космодрома среди дней, наполненных подготовкой и проведением пусков, есть особая дата, когда Байконур замирает в тишине, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" уточняют, что ежегодно 24 октября, в "День тишины", здесь почитают память инженеров, конструкторов и военных, отдавших жизнь при испытаниях ракетной техники.

24 октября 1960 года

При подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел взрыв из-за несанкционированного запуска двигателя второй ступени ракеты. Погибли 78 человек, включая председателя госкомиссии, маршала артиллерии Митрофана Неделина.

24 октября 1963 года

При работах с учебным макетом межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А начался пожар в шахтной пусковой установке, унесший жизни восьми человек.

На месте бывшей стартовой площадки ракеты Р-16 на Байконуре установлен памятный мемориал с именами тех, кто отдал жизнь при испытаниях ракетной техники.

С тех пор дата 24 октября считается "черным днем" в космонавтике. В этот день на Байконуре не проводят технологические работы на стартовых комплексах, не запускают ракеты, а сотрудники космодрома и жители города приходят к братским могилам погибших ракетчиков, чтобы почтить их память минутой тишины и возложить цветы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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