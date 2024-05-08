Шквал, град и пыльная буря: какая погода ждет казахстанцев 9 мая

Госметеослужба "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на предстоящий четверг, 9 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами. На северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

"Лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, севере – град, на северо-западе, юге – пыльная буря", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в некоторых районах Карагандинской, Улытауской, Туркестанской, Абайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

"На западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – предупредили синоптики.

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана на 9 мая объявлено штормовое предупреждение.