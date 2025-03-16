#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
505.15
550.31
5.89
События

Пыльная буря и снег с дождем: какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 18:34 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 17 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что по РК ожидается туман, усиление ветра, на севере – гололед, днем на юго-западе – пыльная буря.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 17 по 19 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
От дождя до бурана: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
20:33, 15 марта 2025
От дождя до бурана: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО
События
19:21, 15 марта 2025
Более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО
Токаев подписал новый Бюджетный кодекс РК
События
10:01, 15 марта 2025
Токаев подписал новый Бюджетный кодекс РК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: