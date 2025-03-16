Пыльная буря и снег с дождем: какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 17 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере, северо-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по РК ожидается туман, усиление ветра, на севере – гололед, днем на юго-западе – пыльная буря.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 17 по 19 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.