Алматинцы отмечают 79-ю годовщину Победы

В День Победы во всех районах Алматы проходят праздничные концерты и встречи с ветеранами. Основное торжество состоялось в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает Zakon.kz.

Казахстан вступил в войну с момента вторжения армии нацистской Германии на территорию Советского Союза. Воины-казахстанцы принимали участие во всех важных сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. Они штурмовали Берлин, участвовали в освобождении Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Австрии.

Немало казахстанцев отличились в боях за Кенигсберг и форсирование Днепра. В годы Великой Отечественной войны Алма-Ата стала домом для эвакуированных людей со всего Союза и госпиталем, куда привозили сотни тысяч раненых солдат со всех фронтов. Именно в Алма-Ате летом 1941 года была сформирована 316-я стрелковая Краснознаменная дивизия – одна из знаковых дивизий РККА в Великой Отечественной войне, получившая свою известность при обороне разъезда Дубосеково. В ноябрьских боях 1941 года дивизия понесла существенные потери в боях под Москвой. Это событие навечно осталось в памяти потомков как подвиг 28-ми героев-панфиловцев.

В этом году, чтобы почтить память казахстанцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пришли тысячи людей.

Фото: Zakon.kz

В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев торжество началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню, в котором принял участие аким Алматы Ерболат Досаев.



Аким города выразил присутствующим на торжестве ветеранам благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и за труд в тылу.

После минуты молчания цветы к Мемориалу Славы в память о погибших воинах-казахстанцах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города.

Фото: Zakon.kz

После официальной части мероприятия слово дали присутствующим ветераном. Аксакалы пожелали всем казахстанцам мира и добра. В своей речи ветераны поделились воспоминаниями и спели песни военных лет.

Фото: Zakon.kz

Для жителей и гостей города в парке развернули полевую кухню. Каждый желающий мог попробовать повседневную еду воинов – солдатскую кашу. В двух частях парка, на площади и у Вечного огня, организаторы праздника установили сцены, на которых состоялся праздничный концерт, в ходе которого казахстанские артисты исполнили фронтовые песни и композиции послевоенных лет.

Фото: Zakon.kz

Среди тех, кто пришел в парк гвардейцев-панфиловцев поздравить ветеранов с Днем Победы, были и пенсионеры силовых структур, многие из них признаются, что для них это особый праздник.

"Мои родители не воевали на фронтах Великой войны. Они ковали победу в тылу. Я сам отслужил 32 года в Вооруженных силах. В рядах Внутренних войск и в числе подразделения службы охраны президента. Хочу пожелать всем казахстанцам мирного неба. Чтобы мы жили в мире и спокойствии", – сказал Лев Шин.

Фото: Zakon.kz

В Алматы во всех районах города прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны. К монументу Бауыржана Момышулы, мемориальной доске Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, бюсту Сергея Луганского, памятнику Ади Шарипова, мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".



Фото: Zakon.kz

"Мои родители и родители моего супруга сражались на фронтах войны. Моя семья всегда чтила этот праздник. Спасибо нашим ветеранам за их мужество и силу. С праздником, казахстанцы", – поделилась Татьяна Иващенко.

В школах и колледжах состоялись тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.

Фото: Zakon.kz

"В первую очередь поздравляем наших ветеранов. Не прийти в этот день в парк Победы и не почтить павших солдат, павших в боях за Родину, – большая ошибка, которую наше поколение не допускает. С праздником, соотечественники. С Днем Победы", – сказал пенсионер МЧС РК Виктор Коваленко.

В годы войны на фронт были призваны 1,3 млн казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время в Алматы проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны.

В период со 2 по 5 мая 2024 года на платформе eGov mobile провели опрос ко Дню Победы. В нем приняли участие 23 154 человека из всех регионов страны. Среди опрошенных 52% мужчин и 48% женщин; 71% горожан и 29% сельчан; 66% казахов, 21% русских и 13% других этносов; 21% (в возрасте 18-29 лет), 54% (30-45 лет), 21% (46-60 лет), 4% (61 и старше лет). 75,2% заявили, что среди их родственников были участники войны 1941-1945 годов. Вместе с тем с военной историей своей семьи лучше знакомы граждане в возрасте 46-60 лет и старше 61 года.