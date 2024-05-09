Шымкентцев предупредили о временном отключении газа
Фото: pxhere
В Шымкенте 10 мая на двух улицах временно отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в "КазТрансГаз Аймақ", отключения необходимы для увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы.
Адреса, которые затронут из-за производственной необходимости:
- ул. Гагарина, д. 137, д. 137а;
- ул. Зердели, д. 1а, д. 2б, д. 2в.
Фото: "КазТрансГаз Аймақ"
"Просьба перекрыть краны перед газовыми приборами в период отключения газа. Обеспечить доступ работников ШПФ АО "КазТрансГаз Аймақ" для повторного пуска газа", – обратилась к шымкентцам коммунальная компания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вырастут цены на сжиженный нефтяной газ.
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