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Шымкентцев предупредили о временном отключении газа

газ, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:51 Фото: pxhere
В Шымкенте 10 мая на двух улицах временно отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в "КазТрансГаз Аймақ", отключения необходимы для увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы.

Адреса, которые затронут из-за производственной необходимости:

  • ул. Гагарина, д. 137, д. 137а;
  • ул. Зердели, д. 1а, д. 2б, д. 2в.
схема отключения газа, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:51

Фото: "КазТрансГаз Аймақ"

"Просьба перекрыть краны перед газовыми приборами в период отключения газа. Обеспечить доступ работников ШПФ АО "КазТрансГаз Аймақ" для повторного пуска газа", – обратилась к шымкентцам коммунальная компания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вырастут цены на сжиженный нефтяной газ.

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