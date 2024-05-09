Шымкентцев предупредили о временном отключении газа

В Шымкенте 10 мая на двух улицах временно отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в "КазТрансГаз Аймақ", отключения необходимы для увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы.

Адреса, которые затронут из-за производственной необходимости:

ул. Гагарина, д. 137, д. 137а;

ул. Зердели, д. 1а, д. 2б, д. 2в.